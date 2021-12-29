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Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели

29 декабря 2021, 02:23
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Ведущая засветила нескромное декольте.

Леся Никитюк обнажила соблазнительное декольте / instagram.com/lesia_nikituk

Модель и телеведущая Леся Никитюк любит наряжаться и поддерживает себя в отличной форме, ведь ее внешний вид - один из главных ее инструментов, как профессионала.

Впрочем, девушка не "забрасывает" себя, когда оказывается вне видимости фото- и видеокамер. Даже в домашних образах Никитюк выглядит стильно и крайне соблазнительно.

Так ведущая поделилась утренним сэлфи, для которого позировала сразу после пробуждения. Стоит отметить, что даже без косметики и профессиональной укладки Никитюк удается сохранять свой неповторимый шарм.

Пикантности фото добавляет ночная одежда модели - она показала соблазнительное декольте, обрамленное кружевами, в комбинации персикового цвета.

Нежный оттенок ночной сорочки отлично гармонирует с идеальным загаром Никитюк.

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Сразу после пробуждения Никитюк выглядит сногсшибательно / instagram.com/lesia_nikituk

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Ранее балерина Анастасия Волочкова снялась топлес в стильном образе.

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