Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели

Ведущая засветила нескромное декольте.
Модель и телеведущая Леся Никитюк любит наряжаться и поддерживает себя в отличной форме, ведь ее внешний вид - один из главных ее инструментов, как профессионала.
Впрочем, девушка не "забрасывает" себя, когда оказывается вне видимости фото- и видеокамер. Даже в домашних образах Никитюк выглядит стильно и крайне соблазнительно.
Так ведущая поделилась утренним сэлфи, для которого позировала сразу после пробуждения. Стоит отметить, что даже без косметики и профессиональной укладки Никитюк удается сохранять свой неповторимый шарм.
Пикантности фото добавляет ночная одежда модели - она показала соблазнительное декольте, обрамленное кружевами, в комбинации персикового цвета.
Нежный оттенок ночной сорочки отлично гармонирует с идеальным загаром Никитюк.
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Ранее балерина Анастасия Волочкова снялась топлес в стильном образе.
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