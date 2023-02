Леся Никитюк устроила заплыв в бассейне и выгуляла игривый золотой купальник

Леся Никитюк устроила себе и своим племянницам небольшой отдых- в одном из отечественных СПА-отелей.

Леся Никитюк устроила заплыв в бассейне с племяницами / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и светская львица Леся Никитюк устроила себе и своим племянницам небольшой отдых в одном из СПА-отелей в Хмельницкой области. В Instagram она опубликовала соответствующие фото.

"Если вы спросите меня, что изменилось во мне за последний год? Первое, что я скажу, это то, что я начала еще больше уделять внимания семье и нашим детям. Нашим, потому что у нас брат отвечает за потомство, а я за карьеру", − написала девушка.

Как видно, племянницы Никитюк вдоволь наигрались и наплавались в бассейне. А сама светская львица "выгуляла" игривый золотой купальник.

"Боже, как радовались девчушки, когда увидели бассейн и детский клуб. И я на секунду задумалась, что они уже почти год никуда не ездили. Наши дети живут в стрессе, прячутся в укрытиях и вместо игр обсуждают новости. Классно, что в такой" сложное время в Украине есть места, в которых можно перезагрузиться. Отвлечь детей позитивом", – подытожила Никитюк.

