Кристина Орбакайте срочно покидает США - как отреагировала Алла Пугачева

Кратко:
- Кристина Орбакайте отправилась в путешествие
- Что об этом написала Алла Пугачева
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, сообщила о своем отъезде из США.
На своей странице в соцсетях певица уточнила, что уедет вместе со своей дочерью Клавдией.
"Летние каникулы в самом разгаре! Мы летим дальше, надеюсь, будет интересно"", - написала Орбакайте.
На публикацию отреагировала и мама Кристины – певица Алла Пугачева, которая публично осуждает нападение РФ на Украину и живет в Израиле, и назвала дочь и внучку "красотками".
"Красотки мои любимые!", - отметила Пугачева.
Напомним, совсем недавно Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии и ей запретили въезд в страну. Представители Госспецсвязи подчеркнули, что артистка выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.
А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.
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О персоне: Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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