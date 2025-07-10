"Было бы логично": где Ротару может публично появиться впервые за несколько лет

Кратко:
- Где сейчас живет София Ротару
- Куда она может прийти в ближайшие дни
Украинская известная певица София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, а также имеет там свою недвижимость. В феврале 2022 года артистка все же поддержала Украину, но не дает концертов и не появляется на публике.
Как сообщает Музвар, Ротару живет в своем доме под Киевом, хотя часто появляются слухи о том, что она находится в Италии.
"София Ротару, по словам инсайдеров, уже длительное время находится в Украине, под Киевом. Было бы логично, если бы она пришла попрощаться с композитором, хиты которого исполняла годами. Однако с 24.02.2022 не посещает публичные мероприятия, но все же вероятность есть", – написала редакция СМИ.
Отметим, речь идет и похоронах украинского легендарного композитора Игоря Поклада, который умер 9 июля 2025 года в возрасте 83 лет.
Кстати, София Ротару публично не комментировала войну в Украине, но в своих соцсетях часто реагирует на обстрелы украинских городов.
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София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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