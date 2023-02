"Консьержку тоже зовут Леся": Никитюк показала сюрприз от загадочного ухажера

На фото в Сети видно, как на площадке неподалеку от квартиры Никитюк стояли четыре корзинки с белыми и алыми розами, с помощью которых выложили ее имя.

Леся Никитюк показала подарок от таинственного воздыхателя / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и светская львица Леся Никитюк в очередной раз пошутила по поводу своей личной жизни. 35-летняя артистка показала в Instagram шикарные букеты, которые ей подарил очередной кавалер.

"Выхожу я, значит, из лифта. Если что, консьержку тоже зовут Леся", – шутливо написала Никитюк.

На фото видно, как на площадке возле лифта неподалеку от квартиры телеведущей стояли четыре корзинки с белыми и алыми розами, с помощью которых выложили ее имя, а также красные шары.

После сюрприза Никитюк отправилась на съемку, рассмешив поклонников фотографией, на которой якобы думала −вдруг все-таки цветы были адресованы не ей, а консьержке.

