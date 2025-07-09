Муж - известный украинский актер: Анна Кошмал раскрыла правду об отношениях

Кошмал наконец прокомментировала слухи об отце ее детей.

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Анна Кошмал муж - артистка ответила на слухи о браке с актером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Вкратце:

Муж Анны Кошмал остается инкогнито для ее поклонников

В Сети предположили, что он - популярный украинский актер

Звезда решилась прокомментировать эти слухи

11 марта 2025 года украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. Старшему сыну Михаилу (2018 г.р.) она родила сестричку по имени София.

Сейчас семейство отправилось в отпуск, и, пока дети отдыхают, артистка решила пообщаться в Insatgram с поклонниками. Один из них озвучил вопрос о слухах, которые давно ходят про Кошмал и ее брак.

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Анна замужем за мужчиной по имени Иван с 2017 года. Избранник актрисы предпочитает оставаться в тени, поэтому никто даже не знает, как выглядит муж Кошмал.

Однако в Сети стали появляться слухи о том, что актриса является женой звезды серила "Сашка", актера Федора Гуринца. В своем блоге Анна эту теорию категорически отрицает. "Это мой любимый прикол. Потому что после фотографии, когда Федя и другие мои друзья приехали поздравить меня в роддом, пошли эти слухи о том, что Федя мой муж. Он мой очень близкий и замечательный друг и очень дорогой моему сердцу человек. Но он не мой муж", - утверждает Кошмал.

Сам Гуринец в социальных сетях уже успел в шутку обидеться на подругу, которая отобрала у него "отцовство": "Мне даже страховой агент написала с поздравлениями, как твоему мужу. Аня, даже обидно. Я уже начал привыкать к статусу отца твоих детей".

Анна Кошмал муж - артистка ответила на слухи о браке с актером / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал муж - артистка ответила на слухи о браке с актером / instagram.com/smorkovkina

Речь идет о фото, которые Кошмал и Гуринец выложили 13 марта - после выписки Анны и Софии из роддома. Актер часто мелькает в кадре, что и натолкнуло поклонников на мысль, что он является мужем Анны Кошмал.

Анна Кошмал и Федор Гуринец - друзья и коллеги / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал и Федор Гуринец - друзья и коллеги / instagram.com/fedirhurynets

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О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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