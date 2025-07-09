Вскрытия не будет: от чего на самом деле умер звезда "Убить Билла" Майкл Мэдсен

Вкратце:
- Майкл Мэдсен умер 3 июля 2025 года в возрасте 67 лет
- Кардиолог звезды раскрыл причину смерти
Американский актер Майкл Мэдсен 3 июля 2025 года был найден в своем доме в Малибу, Калифорния, без сознания - полицейские приехали на вызов, но смогли лишь констатировать остановку сердца. Через пять дней в прессе опубликовали официальную причину смерти Мэдсена.
В беседе с изданием NBCLA кардиолог покойного сообщил, что он лично подписал свидетельство о смерти актера, вскрытие проводиться не будет, а полиция закрывает дело, так как смерть наступила по естественным причинам, а не в результате неправомерных действий.
По словам медика, в заключении причиной смерти он указал сердечную недостаточность, спровоцированную проблемами с сердцем и злоупотреблением алкоголем.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.
Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.
Читайте также:
- Попытка номер три: 50-летняя Мел Би из Spice Girls вышла замуж
- Уходит эпоха: 80-летний Майкл Дуглас завершает кинокарьеру
- Любовный гипноз для Рэйчел Грин: у Дженнифер Энистон новый роман
О персоне: Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен - американский актер, поэт, фотограф. Наиболее известен благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино в таких картинах, как "Бешеные псы" (1992), "Убить Билла" (2004), "Омерзительная восьмерка" (2015). Всего на счету Мэдсена более 170 киноработ. Из-под его пера также вышло 8 поэтических сборников.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред