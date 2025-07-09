Вскрытия не будет: от чего на самом деле умер звезда "Убить Билла" Майкл Мэдсен

67-летний Мэдсен строил планы на будущее, которым не суждено было сбыться.

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Майкл Мэдсен причина смерти - почему умер актер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/michaelmadsenofficial

Вкратце:

Майкл Мэдсен умер 3 июля 2025 года в возрасте 67 лет

Кардиолог звезды раскрыл причину смерти

Американский актер Майкл Мэдсен 3 июля 2025 года был найден в своем доме в Малибу, Калифорния, без сознания - полицейские приехали на вызов, но смогли лишь констатировать остановку сердца. Через пять дней в прессе опубликовали официальную причину смерти Мэдсена.

В беседе с изданием NBCLA кардиолог покойного сообщил, что он лично подписал свидетельство о смерти актера, вскрытие проводиться не будет, а полиция закрывает дело, так как смерть наступила по естественным причинам, а не в результате неправомерных действий.

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По словам медика, в заключении причиной смерти он указал сердечную недостаточность, спровоцированную проблемами с сердцем и злоупотреблением алкоголем.

Майкл Мэдсен причина смерти - почему умер актер / instagram.com/michaelmadsenofficial

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О персоне: Майкл Мэдсен Майкл Мэдсен - американский актер, поэт, фотограф. Наиболее известен благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино в таких картинах, как "Бешеные псы" (1992), "Убить Билла" (2004), "Омерзительная восьмерка" (2015). Всего на счету Мэдсена более 170 киноработ. Из-под его пера также вышло 8 поэтических сборников.

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