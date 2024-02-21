Леся Никитюк раскрыла пикантную подробность своей личной жизни

Украинская ведущая Леся Никитюк скрывает свою личную жизнь. Доподлинно известно, что 36-летняя шоувумен ни разу не была замужем, а единственная помолвка, которая длилась около двух лет, была расторгнута.
Тем не менее фанаты харизматичной блондинки отказываются верить, что она одинока. В ее блоге в Instagram Никитюк регулярного спрашивают о том, есть ли у нее поклонники.
И недавно Леся все же призналась - она состоит в отношениях. Правда, не в классическом, консервативном понимании этого слова. "Конкретно сейчас я в свободных отношениях. Open relationship", - заявила ведущая.
Свободные или открытые отношения - термин, который обозначает немоногамные отношения, в которых партнеры хотят быть вместе, быть парой, однако не исключают романтические и/или сексуальные отношения с другими людьми. И такое оригинальное решение Лесю Никитюк, похоже, совершенно устраивает, если судить по ее влюбленному эмодзи.
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