Леся Никитюк раскрыла пикантную подробность своей личной жизни

Леди Ле уже достаточно большая девочка, и может даже в любви играть по своим правилам.

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Леся Никитюк призналась, что состоит в отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк скрывает свою личную жизнь. Доподлинно известно, что 36-летняя шоувумен ни разу не была замужем, а единственная помолвка, которая длилась около двух лет, была расторгнута.

Тем не менее фанаты харизматичной блондинки отказываются верить, что она одинока. В ее блоге в Instagram Никитюк регулярного спрашивают о том, есть ли у нее поклонники.

И недавно Леся все же призналась - она состоит в отношениях. Правда, не в классическом, консервативном понимании этого слова. "Конкретно сейчас я в свободных отношениях. Open relationship", - заявила ведущая.

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Свободные или открытые отношения - термин, который обозначает немоногамные отношения, в которых партнеры хотят быть вместе, быть парой, однако не исключают романтические и/или сексуальные отношения с другими людьми. И такое оригинальное решение Лесю Никитюк, похоже, совершенно устраивает, если судить по ее влюбленному эмодзи.

Леся Никитюк призналась, что состоит в отношениях / instagram.com/lesia_nikituk/

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