Леонида Агутина уличили в изменах Анжелике Варум

Анжелика Арум и Леонид Агутин одна из самых крепких пар шоубизнеса/ Facebook.com

Видеоблогер и журналистка Алена Жигалова в своем шоу заявила, что певец Леонид Агутин регулярно изменяет своей жене Анжелике Варум.

Журналистка рассказала об этом после того, как артист заявил, что о нем распространяют сплетни "хайпожоры".

"Может, хайпожоры — это те, кто периодически ловит вас на изменах Анжелике Варум? С моделями или участницами шоу "Голос", — высказалась Жигалова в шоу.

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Конфликт между певцом и журналисткой возник из-за некоторых происходящих событий певцу приходится оправдываться. Так, совсем недавно по Сети распространились слухи об эмиграции звездного семейства: якобы, Леонид Агутин и Анжелика Варум улетели в Майами, где давно живет их дочь. Кроме того, певца начинают хейтить на родине за участие в концерте на поддержку Ураины в жестокой войне, которую развязала россия.

Напомним, Анжелика Варум и Леонид Агутин не выступали с лозунгом "нет войне" и не пели на благотворительном концерте "U For Ukraine" в поддержу Украины. Артисты решили прояснить ситуацию в связи в большим количеством "недоброжелателей" в сети.