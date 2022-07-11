Латвийский певец показал, как на самом деле выглядят Пугачева с Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас - как выглядит звездная пара / instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и комик Максим Галкин, осудивший войну в Украине и преступную политику Кремля, закончил весьма успешный концертный тур в Израиле, и отправился вместе с семье в Латвию. Там его также ожидают выступления.

Несмотря на опальное положение на опозорившейся на весь мир родине, Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают вести светскую жизнь. Недавно они посетили двухдневный концерт латвийского певца Интарса Бусулиса в Юрмале. На выступление в концертном зале Дзинтари звездная пара пришла в парных монохромных луках.

Примадонна надела стильные бриджи под кожу, топ и кардиган черного цвета, Галкин - черные джинсы и джинсовый пиджак, и белую футболку. В таком виде они "засветились" на снимках с Бусулисом на его странице в Instagram.

Такие случайные фото в очередной раз ставят точку в споре о том, как же на самом деле выглядит Пугачева. Если на официальных страницах звездной пары появляются снимки с ретушью, то эти кадры наглядно демонстрируют - несмотря на внушительную разницу в возрасте (Пугачева старше избранника на 27 лет), Галкин и Алла Борисовна выглядят практически ровесниками.

Знаменитости тщательно следят за собой, что дает весьма заметные плоды.

Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас - как выглядит звездная пара / instagram.com/intarsbusulis

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Ранее певец Александр Розенбаум отказался критиковать артистов, которые покинули Россию после начала войны в Украине, в числе которых оказалась Алла Пугачева. Ее музыкант назвал своим "любимым человеком".

Также в Сети появились редкие снимки 2-летней внучки Аллы Пугачевой, которая поражает невероятным сходством со своей звездной родственницей.

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