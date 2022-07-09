Тайное свидание: Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале

Алла Пугачева выехала из Израиля в Латвию/ instagram.com/alla_orfey/

Российская звезда номер один Алла Пугачева, которая не пошла на сделку с совестью во время военного нападения россии на Украину Алла Пугачева, отправилась в Юрмалу, чтобы провести неожиданную встречу с важным человеком.

По информации российских СМИ, Алла Пугачева, которая поддержала Украину, встретилась со своей дочерью Кристиной Орбакайте. РосСМИ полагают, что Орбакайте сознательно избегает встреч со своей матерью, якобы опасаясь "санкций" за общение с неугодной Кремлю звездой.

/ Фото rus.jauns.lv

Между тем, в Юрмале женщины вместе со своими половинами посетили концерт латвийского певца Интарса Бусулиса. Пугачева, как и чаще всего, была одета в черную одежду - водолазку и брюки.

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Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова вступилась за шоумена Максима Галкина и певице Аллу Пугачеву, которые были вынуждены уехать в Израиль после начала войны России против Украины.

По ее словам, Примадонна имеет право сама решать где ей жить, а критика ее персоны со стороны россиян неуместна.