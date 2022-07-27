Лариса Долина в леопарде изобразила тверк и присела с расставленными ногами

Лариса Долина / Instagram

Почти 70-летняя российская певица Лариса Долина, которая любит ездить с концертами на оккупированные территории и поддерживать российских убийц мирных украинцев, нацепила костюм черно-белого леопарда и попробовала изобразить эротические танцы.

Таким видео она поделилась на своей странице в Instagram. Впрочем, она пожаловалась на свою работу.

"Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне - лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок, в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это! Вот так проходил рабочий процесс", - рассказывает о своих трудных буднях Долина.

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Напомним, ранее российскую певицу Ларису Долину, которая сильно любит убийцу путина и поддерживает его в геноциде украинцев, "ткнули носом" в грубую ошибку, которую она допустила.

Певица решила блеснуть знаниями русского языка и опозорилась. В частности, вместо слова "прийти" написала "придти". Однако прислушиваться к фоловерам "путинистка" не стала. Вместо этого, она включилась в перепалку с внимательными фанатами. На замечание об ошибке певица указала поклоннику на его пунктуацию.