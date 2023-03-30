Лана Дель Рей выходит замуж через пару месяцев после знакомства с женихом - СМИ

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Лана Дель Рей обручилась с Эваном Виникером / instagram.com/lofficielusa

Американская певица Лана Дель Рей решила остепениться - она приняла предложение руки и сердца от Эвана Виникера, музыкального агента и музыканта группы Steel Train. Об этом сообщает издание Billboard с отсылкой на собственные источники.

Также в пользу этого говорит и недавний выход артистки в свет - на красной дорожке гала-концерта Billboard Women In Music она появилась в белом платье и с обручальным кольцом на пальце.

Дель Рей и Виникер познакомились несколько месяцев назад, вероятно, благодаря их общему знакомому Джеку Антонофф, который принимал участие в записи нового студийного альбома Ланы (его релиз состоялся меньше недели назад).

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Отношения артистов остаются тайной за семью печатями. За их короткие отношения они лишь несколько раз были замечены на публике вместе, однако вели себя сдержанно.

Дель Рей и Виникер, как и их официальные представители, пока радостную новость о помолвке не комментируют. Для Ланы это будет первый официальный брак в случае подтверждения слухов.

Эван Виникер - жених Ланы Дель Рей / instagram.com/evanwiniker

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