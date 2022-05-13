"Лакшери жизнь за папины деньги": дочь Фукса куролесит с "Мисс Россия" в Дубае

Павел Фукс, фото Liga.net

Дочь харьковского олигарха Павла Фукса Анастасия продолжает вести свой Instagram, сидя в Дубае и делая вид, что войны нет.

Недавно Настя снова начала постить гламурные фото себя в брендовых лахах и демонстрировать лакшери жизни за отцовские деньги, пишет "Таблоид".

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К тому же дочь Фукса не скрывает свою дружбу с русскими. К примеру, одной из подружек девушки в Дубае является российская модель и обладательница звания "Мисс россия"-2003 Виктория Лопырева.

Именно с 38-летней Викой Настя провела вечер 11 мая в одном из дубайских заведений. Об этом свидетельствует общая фотография в Instagram.

Фукс и Лопырева живут в Дубае и иногда тусят вместе. Обе любительницы красивой жизни игнорируют войну в Украине.

До войны Настя часто бывала в Москве, а теперь развлекается в лояльном к россиянам Дубае.

Напомним, ранее дочь голливудских актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева попала в тусовку российских моделей в Лондоне.