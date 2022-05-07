"Папа, не волнуйся, я с русскими": дочь Белуччи и Касселя тусит с российскими мажорами в Лондоне

Дочь голливудских актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева попала в тусовку российских моделей в Лондоне.

Как сообщает Телеграмм-канал "Только никому", на нескольких видео видно, чем именно занимается дочь селебритиз.

"С компанией девочек-моделей из России она ходит на вечеринки, пьёт вино и курит косячки. А если обратить внимание, что её подружка (на 3 видео) что-то занюхивает во время танца, то можно подумать, что и Дева уже употребляет что потяжелее", - сообщает канал.

По информации канала, девушка понемногу учит русский: может представиться, назвать свой возраст, почти без акцента процитировать запрещенного в россии Фейса с его "всем моим братьям салам" и вспомнить мем "это что за анаконда".

Венсана Касселя она на всякий случай успокаивает: "Папа, не волнуйся, я с русскими".

"Батя, конечно, должен выдохнуть", - иронизирует канал.