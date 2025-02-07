Лакшери шоппинг во время войны: Остапчук выгулял жену в луке за 120 тысяч

Остапчук показывает свои луки и хвастается дорогостоящими брендами.

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Жена Остапчука не устает хвастаться лакшери-брендами / Коллаж Главред, фото Instagram/poka_tya

Кратко:

Сколько стоит лук Остапчук

Какие вещи она показала

Новая, третья жена шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Остапчук, не в первый раз на своей странице в Instagram демонстрирует лакшери авто, которыми владеет она вместе со своим мужем, работу повара, няни, уборщицы и водителя, а также свои луки.

Буквально на днях, Остапчук, которая недавно родила, опубликовала фото, как сходила со своим мужем-ведущим в один из столичных ресторанов. "Зимний" лук Остапчук состоял из белых сникерсов, белого денима-клеш, белого лонгслива ну и аксессуаров из серии "тяжелый люкс".

видео дня

Сама женщина опубликовала список брендов, которые надела на себя.

Так, Остапчук выгуляла сумку Gucci, сникерсы Yves Saint Laurant, пояс Miu Miu, а также деним и лонгслив от украинского бренда.

Жена Остапчука выгуляла лакшери лук / Фото Instagram/poka_tya

Тотал лук на жену в декрете обошелся Остапчуку в сумму около 150 000 гривен.

Cумка Gucci

В частности, сумка Gucci, которая уже давно не из новой коллекции, на eBay сейчас стоит 1999 долларов США. Сейчас ее стоимость 32 345 гривен. Новая такая сумка стоила 2995 долларов (124 200 гривен).

Сумка Gucci, стоимостью 1999 долларов США на вторичном рынке / Фото eBay

Пояс Miu Miu

Пояс итальянского бренда от Miu Miu на сайте премиум-платформы Farfetch стоит 547 евро (23 500 гривен).

Сникерсы Saint Laurant

Сникерсы от Saint Laurant обошлись телеведущему в 780 долларов США (32 370 гривен).

Сникерсы, стоимостью более 30 тысяч гривен / Фото ysl.com

Лонг слив от украинского бренда стоит 4500 гривен, а джинсы, также от украинского бренда, стоили около 12 000 гривен. Точной модели уже нет на сайте, но вот джинсы этого бренда стоят более 12 000 тысяч гривен.

Лонгслив за 4500 гривен / Фото с сайта компании

Джинсы от украинского бренда / Фото с официального сайта

Оправа Miu Miu

Остапчук не раз рассказывала в своих сториз о том, как ей полюбилась оправа от итальянского бренда. К слову, это уже вторая пара. Первую Остапчук потеряла и на своей странице в Instagram рассказывала, каких усилий ей стоило через байера заказать такую же.

Ее стоимость 292 долларов США (12 000 гривен).

Оправа итальянского бренда Farfetch / Фото

Итого, ресторанный лук жены Остапчука, не считая украшений, составил: 117 000 гривен.

Недавно Остапчук показывала свою машину, которую ей подарил супруг.

Остапчук подарили новое авто / Фото Instagram/poka_tya

А буквально несколько дней назад, новым авто класса люкс похвастался уже и сам шоумен. Теперь, авто у Остапчука "10 из 10".

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Как накануне писал Главред, ранее третья жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, не боится ли, что ведущий ее броситтак же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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