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Кума Потапа Катя Осадчая подколола его за интервью с Дудем

Анна Подгорная
10 февраля 2025, 23:05
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Потап ворвался в информационное пространство с весьма противоречивым инфоповодом.
Потап, Катя Осадчая
Потап дал интервью Юрию Дудю - реакция Кати Осадчей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kosadcha

Кратко:

  • Потап дал интервью российскому журналисту
  • Катя Осадчая оставила остроумные комментарий про кума и победителей Нацотбора-2025

Последние два дня группа Ziferblat была одной из главных тем для обсуждения в украинском шоу-бизнесе и за его пределами - не все остались довольны тем, что коллектив отправится представлять Украину на Евровидении-2025. Иные же - наоборот, с нетерпением ждут мая, чтобы полюбоваться на украинских артистов в Базеле.

Однако сегодня Ziferblat, как инфоповод, затмил музыкальный продюсер и певец Потап. Шоумен впервые за последние два с лишним года решился на большое интервью, в котором рассказал про свою жизнь за границей, общественную позицию и личную жизнь.

видео дня

Впрочем, всем этим Потапенко поделился не с украинскими СМИ, которые давно его "штурмуют" предложениями интервью, а с российским журналистом Юрием Дудем (признанным в рф иноагентом). Эта беседа вызвала общественный резонанс.

Его-то и прокомментировала в своем блоге в Instagram украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая. "Циферблат выдыхает, подъехало интервью с Потапом", - написала она.

Примечательно, что Алексей Потапенко - крестный отец Ивана, первого сына Осадчей от ее супруга, шоумена Юрия Горбунова. Ранее Потап и Настя Каменских были очень близки с семьей ведущих, так как жили по соседству и дружили семьями. После начала полномасштабной войны в Украине и переезда Потапа за границе, Осадчая и Горбунов стараются не обсуждать противоречивые решения кума на публике.

Катя Осадчая
Потап дал интервью Юрию Дудю - реакция Кати Осадчей / instagram.com/kosadcha

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред раскрыл причину, почему Андрея Данилко на самом деле не было в жюри Нацотбора на Евровидение-2025. Прежде артист часто занимал судейское кресло, и его комментариев ждали еврофаны.

Также украинский певец Павел Зибров сделал признание о жене Марине, которая ради карьеры звездного мужа отказалась от престижной работы, и посвятила себя ему.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Кто такая Катя Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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