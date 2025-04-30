"Кто держит оборону": певец Юлик поразил своим публичным обращением

Коротко:
- Певец Юлик поздравил пограничников
- Что он сказал
Популярный украинский артист Юлик обратился к пограничникам с искренним поздравлением по случаю Дня пограничника Украины.
В комментарии для Главреда певец вспомнил, как он давал концерты для пограничников и что чувствовал в этот момент.
"Первые - с честью! Государственная пограничная служба Украины, благодарю вас за силу, выдержку и преданность. Вы - первые, кто держит оборону. Уважение и почет каждому из вас! С благодарностью, Юлик", - написал певец в своих соцсетях.
Юлик также поделился архивными фотографиями с концертов, которые он давал для пограничников в разных уголках Украины. На фото - искренние объятия, благодарные глаза и единение, которое ощущается даже через экран.
"Это особая аудитория - те, кто не просто слушает, а чувствует каждое слово. Я горжусь, что имел возможность петь для них", - добавил артист.
Юлик неоднократно выступал перед военными и пограничниками, поддерживая боевой дух песней и словом. Его творчество часто звучит на передовой, а сам певец активно участвует в благотворительных инициативах в поддержку украинской армии.
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Кто такой Julik?
JULIK (Юлик) (настоящее имя - Гук Назарий Владимирович, род. 23 января 1990, Львов, Львовская область, Украинская ССР, СССР) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов.
Бывший участник коллектива "DZIDZIO".
В 2021 году стал звездным экспертом телепроекта Поют все на телеканале Украина, сообщает Википедия.
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