"Кто держит оборону": певец Юлик поразил своим публичным обращением

Певец Юлик щемяще поздравил пограничников с профессиональным праздником.

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Юлик - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлик

Коротко:

Певец Юлик поздравил пограничников

Что он сказал

Популярный украинский артист Юлик обратился к пограничникам с искренним поздравлением по случаю Дня пограничника Украины.

В комментарии для Главреда певец вспомнил, как он давал концерты для пограничников и что чувствовал в этот момент.

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"Первые - с честью! Государственная пограничная служба Украины, благодарю вас за силу, выдержку и преданность. Вы - первые, кто держит оборону. Уважение и почет каждому из вас! С благодарностью, Юлик", - написал певец в своих соцсетях.

Певец Юлик / фото: пресс-служба Юлика

Юлик также поделился архивными фотографиями с концертов, которые он давал для пограничников в разных уголках Украины. На фото - искренние объятия, благодарные глаза и единение, которое ощущается даже через экран.

Певец Юлик / фото: пресс-служба Юлика

"Это особая аудитория - те, кто не просто слушает, а чувствует каждое слово. Я горжусь, что имел возможность петь для них", - добавил артист.

Певец Юлик / фото: пресс-служба Юлика

Юлик неоднократно выступал перед военными и пограничниками, поддерживая боевой дух песней и словом. Его творчество часто звучит на передовой, а сам певец активно участвует в благотворительных инициативах в поддержку украинской армии.

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Кто такой Julik? JULIK (Юлик) (настоящее имя - Гук Назарий Владимирович, род. 23 января 1990, Львов, Львовская область, Украинская ССР, СССР) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов. Бывший участник коллектива "DZIDZIO". В 2021 году стал звездным экспертом телепроекта Поют все на телеканале Украина, сообщает Википедия.

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