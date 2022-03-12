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"Кризис" и "отмазка для русофобии": украинцы послали Пауло Коэльо вслед за русским кораблем

12 марта 2022, 21:15

Пользователей призывают регистрироваться в Тwitter, чтобы ответить писателю.

Паоло Коэльо
Паоло Коэльо / EPA / UPG

Бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что война в Украине - это "удобное оправдание" для "русофобии" и назвал полномасштабное вторжение России в Украину, "кризисом".

Кроме того, он попросил не винить в этом "простых людей".

"Украинский кризис – это удобная отмазка для русофобии", - написал Коэльо в Twitter.

Украинцы резко отреагировали на такой упрек писателя.

"Павел Коэльев следует за русским кораблем", - написал в Facebook солист группы Karta Svitu Иван Марунич.

Похожим образом отреагировал главный редактор медиа "Исландия" Сергей Гришин, а депутат Киевского горсовета Ксения Семенова написала: "Вам нужно еще какая-то причина пойти в твиттер писать по-английски? Коэльо говорит, что у нас кризис и что мы русофобы. Регайтесь в твиттере, чтобы его зачмирить хотя бы".

Кроме того, пользователи отвечали Пауло Коэльо кадрами раненых украинцев и разрушенных россиянами зданий с подписями "кризис", "еще немного "удобных отмазок", "из России с любовью" и т.д.

В следующей своей публикации Коэльо добавил: "Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле (в Украине). Я проехал в течение 10 тысяч километров от Москвы до Владивостока (в России). Да, война есть, но не вините простых людей".

Стоит отметить, что при этом он указал российские варианты транслитерации названий украинских городов (Львов, Одесса, Чернобыль).

Пользователь Uliana_b_m написала: "Слово Львов правильно писать с буквой "и"; Одесса – с одной "с"; Чернобыль – с буквой "о". Война, а не кризис – так правильно. Вы прошли 10 тысяч км поездом. Украинцы прошли сквозь века боли, крови и разрушения. И мы не боимся, потому это не фобия. Это справедливость".

Исследователь в Киевской школе экономики Тимофей Брик также ответил писателю: "Украинский кризис" – это вы имели в виду российское вторжение? Война? Интересно, была ли Вторая мировая война простым "польским кризисом"?". Законное сопротивление не является "фобией".

Напомним, украинский рэпер и продюсер Потап назвал президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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