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Кремль и Марченко: как выглядит коллекция часов предателя Медведчука

Алена Кюпели
24 августа 2024, 14:37
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Кто захочет купить часы с лицом Оксаны Марченко - остается загадкой.

Оксана Марченко, Виктор Медведчук
Оксана Марченко и Виктор Медведчук безоговорочные предатели Украины/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Коллекция часов Виктора Медведчука, оцененная в 10,6 млн грн, выставлена ​​на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, на своей странице в Telegram.

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"Коллекция наручных часов государственного предателя Виктора Медведчука, состоящая из 20 лотов, уже выставлена ​​на Prozorro. Продажи. АРМА реализует часы госпредателя, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Среди самых дорогих лотов:

  • "Breguet 4416К" - оценен более чем в 1,8 млн грн
  • "Patek Philippe" - оценен более чем в 1,2 млн грн
  • "Dolce & Gabbana" – оценен почти в 1 млн грн

Самые дешевые часы оценены в 2,5 тыс. грн, "Москва Кремль" – в 17,5 тыс. грн.

Коллекция часов Медведчука будет пущена с молотка
Коллекция часов Медведчука будет пущена с молотка / Фото prozorro.sale/

Отмечается, что каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

Коллекция часов Медведчука будет пущена с молотка
Коллекция часов Медведчука будет пущена с молотка / Фото prozorro.sale/

После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций.

Коллекция часов Медведчука будет пущена с молотка
Коллекция часов Медведчука будет пущена с молотка / Фото prozorro.sale/

Кто такой Виктор Медведчук?

Медведчук Виктор Владимирович - бывший украинский пророссийский политик, государственный и общественный деятель, имеющий тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, бизнесмен. Народный депутат Украины II-IV и IX-го созывов, один из руководителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За життя".

В Украине обвиняется за коллаборационизм, украинофобные и пророссийские взгляды, родственные связи с Путиным, а также критикуется за недекларирование имущества. Обвиняют в саботировании защиты Василия Стуса (был его адвокатом), что способствовало тюремному заключению поэта и его смерти в советском карцере.

10 января 2023 г. был лишен гражданства Украины Владимиром Зеленским. 13 января 2023 года Верховная Рада конституционным большинством лишила мандата Медведчука, пишет Википедия.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

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