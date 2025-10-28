'Красивая пара': Ксения Мишина показала свою первую любовь

Ксения Мишина поделилась, как выглядел ее первый парень.

Ксения Мишина показалась с первой любовью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Ксения Мишина навестила семью в Израиле

Как выглядел первый парень Ксении Мишиной

Известная украинская актриса Ксения Мишина растрогала поклонников архивными фотографиями с любовью юности. Звезда "Крепостной" посетила семью в Израиле и поделилась теплыми воспоминаниями из прошлого в Instagram.

Во время визита бабушка актрисы показала ей старые фотоальбомы, среди которых Ксения нашла кадры со своей первой любовью. Снимки были сделаны осенью 2007 года во время конкурса красоты среди студенток в Симферополе.

Ксения Мишина с парнем Александром / фото: instagram.com, Ксения Мишина

На архивном фото юная Мишина позирует в белом платье, похожем на свадебное, рядом со счастливым парнем по имени Александр. Тогда актрисе было всего 18 лет, и именно с ним она переживала свои первые искренние чувства.

Увидев фотографии спустя столько лет, Ксения не скрывала эмоций и поделилась ими в сториз.

"Моя первая большая любовь - Саша. Видите, какая красивая пара...", - прокомментировала фото актриса.

Ксения Мишина - актриса / фото: instagram.com, Ксения Мишина

Ксения Мишина - личная жизнь

Первые официальные отношения Ксении Мишиной с отцом ее сына Платона, имя которого неизвестно, были абьюзивными. Мужчина бросил ее, когда она была беременна, и исчез из жизни сына. Второй громкий роман актрисы случился с Александром Эллертом, победителем шоу "Холостячка", но пара впоследствии разошлась. Сейчас Мишина сознательно не афиширует свои отношения, подчеркивая собственную свободу и право определять свое счастье вне стереотипов об обязательном партнерстве.

Ксения Мишина / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Ксения Мишина поделилась, как она общается со своим сыном Платоном, которому уже 13 лет. Мишина отметила, что после возвращения мальчика из летнего лагеря, его взросление проявилось еще сильнее.

Также украинская известная актриса Ксения Мишина решила ответить на слухи о том, что она уехала из Украины жить за границу вместе с сыном. Знаменитость пообщалась с поклонниками и отметила, что решила путешествовать, но это ее личное дело.

О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Искушение" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танцы со звездами-6".

