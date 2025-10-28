Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

Кратко:
- Ольга Сумская написала радиодиктант
- Как она оценила чтение Натальи Сумской
Украинская известная актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками, что написала радиодиктант национального единства. Отметим, в этом году его читала старшая сестра актрисы – Наталья Сумская.
На своей странице в Facebook Ольга подчеркнула, что ей понравился "интересный и жизненный" текст украинской писательницы Евгении Кузнецовой.
"Чтица – голос моего детства. Тепло на душе…" – отметила Сумская.
Но многие украинцы раскритиковали чтение диктанта в исполнении Натальи Сумской, многие жаловались, что она слишком спешила и не делала паузы там, где нужно. В комментариях и сама Ольга согласилась с мнением других украинцев.
"Было немного быстро, я тоже не успевала за чтицей, но в конце пыталась наверстать…" – добавила Сумская.
Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.
А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
