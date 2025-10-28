Укр
Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

Элина Чигис
28 октября 2025, 09:31
93
Ольга Сумская удивила своим высказыванием.
Ольга Сумская, Наталья Сумская
Ольга Сумская высказалась о опыте сестры / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская, Наталья Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская написала радиодиктант
  • Как она оценила чтение Натальи Сумской

Украинская известная актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками, что написала радиодиктант национального единства. Отметим, в этом году его читала старшая сестра актрисы – Наталья Сумская.

видео дня

На своей странице в Facebook Ольга подчеркнула, что ей понравился "интересный и жизненный" текст украинской писательницы Евгении Кузнецовой.

"Чтица – голос моего детства. Тепло на душе…" – отметила Сумская.

Ольга Сумская оценила радиодиктант
Ольга Сумская оценила радиодиктант / фото: скрин facebook.com, Ольга Сумская

Но многие украинцы раскритиковали чтение диктанта в исполнении Натальи Сумской, многие жаловались, что она слишком спешила и не делала паузы там, где нужно. В комментариях и сама Ольга согласилась с мнением других украинцев.

"Было немного быстро, я тоже не успевала за чтицей, но в конце пыталась наверстать…" – добавила Сумская.

Ольга Сумская о чтении радиодиктанта
Ольга Сумская о чтении радиодиктанта / фото: скрин facebook.com, Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ольга Сумская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.

А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ольга Сумская Наталья Сумская
