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"Козловский не понимал, что происходит": продюсер рассказал, как Кондратюк выиграл у певца

Алена Кюпели
3 ноября 2023, 15:18
Вадим Лисица снова шокировал неожиданным признанием.
Виталий Козловский, Игорь Кондратюк
Виталий Козловский, Игорь Кондратюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kondratiuk_official

Музыкальный продюсер Вадим Лисица, который не так давно рассекретил то, что продюсер Игорь Кондратюк забирает военную зарплату певца Виталия Козловского, сообщил еще одну скандальную новость.

По словам Лисицы, он знает, как Кондратюк в свое время выиграл суды у Козловского. Он полагает, что у Кондратюка тогда были более сильные возможности, чем у Козловского.

"Я тоже продюсер. У меня были схожие ситуации, поэтому я точно знаю природу этих отношений. Я точно знаю, что может быть, когда мы попадаем в суд. Сколько это длится, сколько это стоит и какие рычаги нужны для того, чтобы решить вопрос именно в свою сторону. Я не намекаю, я говорю прямо, что мне кажется, что на тот момент, когда это происходило, у Кондратюка были более мощные возможности, чем у Козловского", - сказал Лисица в "Утре в большом городе".

Продюсер говорит, что Козловский вообще не понимал, что происходит.

"Ему никто не объяснял все юридические аспекты этого дела. Поэтому мне кажется, здесь тоже есть определенная несправедливость. Я знаю некоторые факты, инсайт, как оно происходило", - добавил Лисица.

Что известно о конфликте Козловского с Кондратюком

Напомним, украинский певец Виталий Козловский рассказал о решении прекратить сотрудничество со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Он утверждает, что решил разорвать связи из-за того, что Кондратюк, по его словам, наживался на нем.

Спор между известным певцом и его бывшим продюсером продолжается уже более 10 лет. Кондратюк признал, что за это время было множество судебных разбирательств, и в каждом из них Козловский проигрывал. В результате он остался должником перед экспродюсером и должен ему 2 миллиона долларов.

Также недавно продюсер Кондратюк обвинил Виталия Козловского, утверждая, что певец избегал выплаты долга за нарушение авторских прав. В свою очередь, Виталий отметил, что все его попытки урегулировать ситуацию и обсудить это лично были решительно отвергнуты продюсером, но он предлагает мировое соглашение. После предложенной Виталием идеи заключить перемирие лично, Кондратюк ответил решительным отказом. Продюсер оставил в Facebook под постом певца гневный комментарий, назвав его "обращением к давно глухой "звезде".

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Игорь Кондратюк новости шоу бизнеса
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