Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент

Евгений Кошевой / соцсети, коллаж Главред

Известный актер шоу Квартал 95 и друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой признался, как сейчас общается с ним во время войны.

В программе Слава+ Кошевой рассказал, как отправляет информацию Зеленскому от фанатов, где находятся российские войска в Украине.

Кошевой поделился, что ежедневно переписывается с Владимиром Зеленским.

"Мы переписываемся почти каждый день, я же выхожу в магазин. Люди говорят: передайте, пожалуйста, привет, скажите, чтобы он держался, мы за него. Я просто ему передаю мнение наших граждан. Ему пишу, он в ответ пишет. Следующего дня, когда иду в магазин, спрашивают, как он, я говорю – держится, за ним вся Украина, он – это Украина", – рассказал Евгений.

Кошевой добавил, что переписка с другом-президентом состоит не только из добрых слов.

Также Евгений Кошевой передает Зеленскому информацию о расположении российских войск, получаемой также от фанатов.

"Мы пару раз опрокидывали ему информацию очень важную. Когда люди из определенных точек обстреливали, они говорили: у нас здесь орков куча, там куча орков. Мы все это передавали и я надеюсь, что это помогло и эти колонны были успешно развалены", – добавил Кошевой.

Кошевой накануне рассказал, что Зеленский всегда был таким, за ним всегда шла правда.

Он добавил, что Зеленскому стоит доверять как гаранту государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и свободы украинцев.

"Он всегда был таким. За ним всегда шла правда, кто бы что ни говорил. За нами шла правда и мы всегда верили в это. Если бы мы не поверили во Владимира Александровича в 2003-2005 годах, я имею ввиду начало "95-го квартала", то у нас ничего бы не получилось. Он всегда такой, какой есть, таким и остается. А сейчас он стал еще крепче, потому что он понимает, что за ним вся Украина. Он понимает все свои поступки и все, что происходит", – прокомментировал Кошевой.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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