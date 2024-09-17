Королевский дворец "отрезал" Меган Маркл от принца Гарри

Похоже, что отношения королевской семьи к принцу Гарри и Меган Маркл начинают теплеть.

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Принца Гарри впервые поздравили с днем рождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Король, принц и принцесса Уэльские публично поздравили принца Гарри с 40-летием.

Букингемский и Кенсингтонский дворцы опубликовали посты в своих социальных сетях с разницей в несколько часов, в то время как герцог Сассекский готовился к празднованию в Калифорнии.

Как пишет The Daily Mail, это был первый раз за три года, когда королевская семья отметила его день рождения в X и Instagram — как они делают для всех работающих членов королевской семьи — и два года с тех пор, как они в последний раз упоминали его в каком-либо качестве.

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Принц Гарри / инфографика: Главред

Забавно, что выбранная фотография Гарри, сделанная, когда он был работающим членом королевской семьи в 2018 году, была сделана во время визита в стартап в Дублине с Меган рядом с ним. Но это изображение обрезали, убрав оттуда Меган.

Оригинальное фото можно посмотреть тут

Фото, которое опубликовал Кенсингтонский дворец тут

Посты о дне рождения появились сразу после решения Гарри не включать новую главу о своем отчуждении от семьи в предстоящее издание в мягкой обложке его мемуаров Spare ("Запасной"). Это стало неожиданностью, но приятной для Букингемского дворца.

Несмотря на то, что Чарльз рассержен и полон решимости не ввязываться в некоторые из наиболее вопиющих обвинений Гарри, он никогда полностью не закроет дверь перед своим младшим сыном.

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Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

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