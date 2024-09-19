Королева Дании Маргрете II попала в больницу - СМИ

Венценосный сын 84-летней королевы ее состояние пока не комментирует.

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Королеву Маргрете II госпитализировали после падения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Дании Маргрете II (Дейзи, как ее нежно называют подданные), самый долгоправящий монарх Европы из ныне здравствующих, в январе 2024 года по собственной инициативе передала бразды правления своему сыну, королю Фредерику Х, после 52 лет на престоле. Тем не менее она продолжает выполнять при дворе королевские обязанности.

Так на днях она планировала принять участие в мероприятие в Орхуском университете. Однако визит королевы был отменен.

Как сообщает издание Daily Mail, Маргрете II была госпитализирована 19 сентября. Мама короля Дании упала в замке Фреденсборг - осенней резиденции королевской семьи.

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Состояние 84-летней королевы оценивают, как удовлетворительное и стабильное. Пока она находится под наблюдением врачей. Стоит отметить, что датская королевская семья не делала официальных заявлений про состояние здоровья королевы Маргрете II.

Кто такая королева Маргрете? Маргрете II (полное имя Маргарита Александрина Тоурхильдюр Ингрид) — старшая дочь короля Дании Фредерика IX и Ингрид Шведской. Королева Дании из династии Глюксбургов с 14 января 1972 по 14 января 2024 года, после смерти своего отца короля Фредерика IX. Мать короля Дании Фредерика X. Маргрете II является наиболее долгоправящим монархом среди ныне живущих монархов Европы. В своем новогоднем обращении 31 декабря 2023 года сообщила о решении отречься от престола в день 52-летия своего восшествия на престол, сообщает Википедия.

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