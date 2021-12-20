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"Кончита - украинская версия": актера Квартала 95 Игоря Ласточкина раскритиковали за женский образ

20 декабря 2021, 15:44
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Комик в колготках и мини получил массу хейта от поклонников.

Игоря Ласточкина раскритиковали за юбку и колготки / instagram.com/lastochkin_igor

Актер, телеведущий и комик Игорь Ласточкин показал необычный образ, который ему пришлось примерить для тематической вечеринки, где он выступал в качестве ведущего.

Ласточкин вел предновогодний корпоратив в стиле футуристической компьютерной игры Cyberpunk2077, действие которой происходит в гипотетическом будущем в 2077 году.

Так как вечеринка была костюмированной, Ласточкину пришлось одеться соответствующе. Комик надел серый топ, джинсовую жилетку со множеством значков, на руках - кожаные митенки. Также он облачился в черные колготки в крупную сетку и ультракороткую джинсовую юбку. На ногах у Ласточкина - массивные ботинки на каблуке. Довершили образ ведущего несколько синих, желтых и зеленных накладных прядей волос.

Поклонники Ласточкина восприняли такое необычное преображение комика с юмором - "подкалывали", что он ничуть не изменился, делали комплименты его гармоничному внешнему виду и пр.

Однако некоторых возмутил актер в женском одеянии - Ласточкин получил немало нецензурных выражений и насмешек на свой адрес.

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Игорь Ласточкин в образе "человека будущего" / instagram.com/lastochkin_igor

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