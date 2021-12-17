Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

Екатерина Бужинская продемонстрировала сочные округлости в новогоднем образе / instagram.com/buzhynska

Новогодняя лихорадка потихоньку охватывает весь мир. Начала подготовку к праздникам и украинская певица Екатерина Бужинская.

Она порадовала поклонников фото, которое вполне можно использовать в качестве новогодней открытки.

На нем певица на фоне украшенных огоньками елочек позирует в шикарном образе не то Снегоурочки, не то Снежной Королевы. Впрочем, для этих "холодных" персонажей артистка оказалась слишком горяча.

Бужинская предстала на снимке в белом воздушном платье с пышной юбкой из сатина. А вот корсет на певице - из полупрозрачных кружев.

Декольте у платья манит своей глубиной, из которой игриво выглядывает сочный бюст артистки.

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Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки / instagram.com/buzhynska

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