Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

Грудь певицы едва сдерживал кружевной полупрозрачный корсет.
Новогодняя лихорадка потихоньку охватывает весь мир. Начала подготовку к праздникам и украинская певица Екатерина Бужинская.
Она порадовала поклонников фото, которое вполне можно использовать в качестве новогодней открытки.
На нем певица на фоне украшенных огоньками елочек позирует в шикарном образе не то Снегоурочки, не то Снежной Королевы. Впрочем, для этих "холодных" персонажей артистка оказалась слишком горяча.
Бужинская предстала на снимке в белом воздушном платье с пышной юбкой из сатина. А вот корсет на певице - из полупрозрачных кружев.
Декольте у платья манит своей глубиной, из которой игриво выглядывает сочный бюст артистки.
Читайте такжеЕкатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платья
Ранее 55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще.
Другие интересные новости:
- Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости
- KAZKA Александра Зарицкая показала полукружья груди в бездонном декольте
- Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди
- Наташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольте
- Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции