Бывший Тринчер переезжает за границу во время войны: раскрыл, какую страну выбрал

Александр Волошин заинтриговал, что новая страница его жизни непременно станет положительной.

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Волошин выезжает из Украины / коллаж: Главред, фото: Instagram

Бывший муж певицы Анны Тринчер, украинский блогер Александр Волошин сообщил о кардинальных изменениях в жизни, которые случатся в скором времени.

В своем фотоблоге в Instagram Александр рассказал, что покидает Украину и переезжает в столицу Польши - Варшаву. Он также сообщил, что уже через неделю Волошин уедет за границу.

Блогер признался, что новая страница его жизни непременно станет положительной. Правда, блогер пока не раскрывает истинных причин переезда и интригует своих фанов.

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Волошин переезжает за границу / скриншот: instagram

"Ну что, моя жизнь кардинально меняется. Заканчивается история, которой я посвятил семь лет. Одновременно и весело, и грустно это осознавать. Но новые этапы в жизни - это всегда интересно. Эти изменения позитивны для меня. Через неделю я переезжаю в Варшаву. Как бы я этого не хотел, но так сложились обстоятельства", - заявил Волошин в соцсети.

Напомним, что 36-летняя блогерша умерла от остановки сердца. Известная блогерша Фарах Эль-Кади отдыхала на европейском острове Мальта, когда в понедельник, 17 июня, у нее произошла остановка сердца.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением. Лилия Реус решила поделится своими размышлениями о счастливых моментах в жизни и показала свои свежие фото в соцсетях.

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