36-летняя блогерша скончалась от остановки сердца: что случилось

Девушка отдыхала на Мальте, когда вдруг у нее случилась остановка сердца.

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Популярная блогерша умерла на Мальте / Коллаж Главред, фото Instagram/FARAH EL KADHI

Согласно многочисленным сообщениям, Фарах Эль-Кади, популярная тунисская блогер и инфлюенсер, умерла в возрасте 36 лет от подозрения на сердечный приступ.

По сообщениям People, она отдыхала на европейском острове Мальта, когда в понедельник, 17 июня, у нее случилась остановка сердца.

В пятницу, 21 июня, представитель полиции Мальты подтвердил, что "36-летняя тунисская женщина была констатирована мертвой в больнице Mater Dei" 17 июня.

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Представитель полиции Мальты также написал, что не может предоставить никаких дополнительных комментариев, поскольку судебное расследование и полицейское расследование продолжаются.

Архитектор фирмы Key Concept, базирующейся в Тунисе, Фара могла похвастаться 1,1 миллионом подписчиков своего аккаунта в Instagram, который был наполнен постами, на которых она изображена в стильных нарядах.

Ее последний пост в Instagram был опубликован 7 июля. На снимке, который был отмечен как сделанный на Миконосе, Кахди была одета в красно-белое платье. Подпись гласила: "Les Purpletes sont bleues.. les Roses sont Rouges", что переводится на английский как "Фиалки синие… розы красные".

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