Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

В своем доме в Майаме после долгой болезни в возрасте 88 лет умер легендарный голливудский актер канадского происхождения Дональд Сазерленд – звезда фильмов "Грязная дюжина", "Военно-полевой госпиталь" и франшизы "Голодные игры". Об этом сообщает западный специализированный портал Deadline со ссылкой на родных актера.
Cазерленд начал сниматься еще более 60 лет назад и за время карьеры успел поработать в самых разных киножанрах и под руководством самых известнейших режиссеров – от Федерико Феллини до Роберта Олтмена.
Сазерленд много лет прожил в браке Франсин Расетт. У низ четверо сыновей Роэга, Россифа, Ангуса и Кифера (тоже известный актер и звезда сериала "24 часа"), дочь Рейчел и четырех внуков.
Семья говорит, что проведет траурную церемонию прощания с Дональдом Сазерлендом – но исключительно в частном формате.
Что такое "Голодные игры"?
"Голодные игры" (англ. The Hunger Games) — американская медиафраншиза, состоящая из научно-фантастических приключенческих фильмов-антиутопий, созданная на основе трилогии романов американской писательницы Сьюзен Коллинз. Главную роль Китнис Эвердин исполняла Дженнифер Лоуренс, а Дональд Сазерленд играл главного злодея - диктатора Кориолана Сноу, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.
Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.
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