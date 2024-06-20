УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

Дмитрий Видоменко
20 июня 2024, 20:39
159
Дональд Сазерленд умер в своем доме в Майами в возрасте 88 лет.
Дональд Сазерленд умер
Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В своем доме в Майаме после долгой болезни в возрасте 88 лет умер легендарный голливудский актер канадского происхождения Дональд Сазерленд – звезда фильмов "Грязная дюжина", "Военно-полевой госпиталь" и франшизы "Голодные игры". Об этом сообщает западный специализированный портал Deadline со ссылкой на родных актера.

Cазерленд начал сниматься еще более 60 лет назад и за время карьеры успел поработать в самых разных киножанрах и под руководством самых известнейших режиссеров – от Федерико Феллини до Роберта Олтмена.

Сазерленд много лет прожил в браке Франсин Расетт. У низ четверо сыновей Роэга, Россифа, Ангуса и Кифера (тоже известный актер и звезда сериала "24 часа"), дочь Рейчел и четырех внуков.

видео дня

Семья говорит, что проведет траурную церемонию прощания с Дональдом Сазерлендом – но исключительно в частном формате.

Что такое "Голодные игры"?

"Голодные игры" (англ. The Hunger Games) — американская медиафраншиза, состоящая из научно-фантастических приключенческих фильмов-антиутопий, созданная на основе трилогии романов американской писательницы Сьюзен Коллинз. Главную роль Китнис Эвердин исполняла Дженнифер Лоуренс, а Дональд Сазерленд играл главного злодея - диктатора Кориолана Сноу, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

голливуд новости кино
Реклама

Главное за день

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:32 Украина
Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную Корею

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную Корею

20:42 Украина
Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

19:32 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм 7701

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось 6309

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз 4752

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

Годы не пожалели: «Рыжий» из «Иванушек International» сильно распух 3864

Годы не пожалели: "Рыжий" из "Иванушек International" сильно распух

Последние новости

21:32

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:29

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методыВидео

20:42

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную КореюВидео

20:39

Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

20:24

Большинство людей даже не догадываются: какая самая маленькая кость у человека

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий СнегиревЗапад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев
19:32

Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

19:30

Адская жара идет в Украину, но не во все области: где ждать дожди

19:25

Тимочко рассказал, откуда Путин никогда не перебросит солдат в Украину

19:19

Командующий ВВС Нидерландов заинтриговал новостью по F-16 в Украине

Реклама
19:10

Ограничения будут более серьезными: графики отключения света 21 июня

19:10

Вояж Путина в КНДР: что из этого выйдетмнение

18:54

Для чего сыпать соду в стиральную машинку: домохозяйка удивила лайфхаком

18:42

Куда пойдут деньги из новых тарифов на свет: чиновники пояснили, не будет ли еще повышения

18:33

РФ вышла на пик производства ракет: в ГУР ошеломили подробностями

18:26

Могут использовать аэродромы Беларуси: откуда оккупанты готовят атаки Украины

17:59

Армия РФ сунет на 5 направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали об авианалетах

17:53

Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

17:51

"Дети гибнут, а вы играете в Микки Мауса": Гросу "получила на орехи" в Сети

17:48

Как избавиться от муравьев на огороде: действенные народные средства за копейкиВидео

17:48

Мир стоит перед ядерной угрозой: Снегирев рассказал о запасном плане ПутинаВидео

Реклама
17:47

Саммит РФ и Китая по заморозке войны: дипломат разнес "мечты Путина"Видео

17:01

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать 21 июня

16:56

Мудрика подозревают в амурах с россиянкой: Сеть взорвалась слухами

16:49

Россия впервые применила планирующую ФАБ весом в 3 тонны: это может вскрыть линию обороны

16:33

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:29

Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годамиВидео

16:27

Самые эффективные санкции против россиян несут дроны СБУ - эксперт

16:19

"Оккупантов там отбросили": ситуация на Харьковщине складывается в пользу ВСУ

16:16

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

16:10

4 пары знаков зодиака, которые не могут жить друг без друга

16:09

Евро 2024 Словакия Украина: анонс матча, где смотреть, прогноз букмекеров

16:05

Мужчина нашел жуткие записки в своем доме и опешил, узнав причину их появления

15:56

Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

15:55

Почему огурцы собирают по утрам: секрет опытных хозяев

15:53

Женщина 9 месяцев не знала о своей беременности, тест ничего не показал: как так случилось

15:47

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

15:35

Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

15:30

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 21 июня

15:15

Поставки Patriot для Украины: США ставят на "стоп" все другие контракты – FT

15:10

Что делать с переросшими кабачками: интересные рецепты на любой вкусВидео

Реклама
15:07

"Это конец значительной части поддержки": Франция может уменьшить помощь Украине

14:19

Удары по Крыму и аэродромам в РФ "выбивают" ПВО россиян - британская разведка

14:18

Пакт Путина и Ким Чен Ына: мощный союзник США рассмотрит поставки оружия Украине

14:05

Где хранить зеленые помидоры, чтобы они быстрее покраснели - советы на миллион

13:24

Беглец Влад Яма цинично пошутил на счет окончания войны в Украине - детали

13:21

Путину "перекрывают кислород": ЕС ударит новым пакетом санкций по РФ

13:15

Осудивший нападение России Отар Кушанашвили оказался в реанимации

13:10

Последнее предупреждение Путину: сценарий ответа Запада в случае ядерного удараВидео

12:56

Почему нельзя пить из пластиковых бутылок воду, которая нагрелась: какая в ней опасность

12:46

Авиация РФ на грани истощения: чем это обернется для оккупантов в Крыму

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять