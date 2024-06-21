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Надеется, что умру: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала о циничном поступке бывшего

Алена Кюпели
21 июня 2024, 11:02
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Шеннен Доэрти говорит о цинизме своего бывшего мужа.
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти обвинила мужа в цинизме/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голивудская актриса Шеннен Доэрти, которая болеет много лет раком, обвинила своего бывшего мужа Курта Исвариенко в том, что он намеренно откладывал развод, чтобы не выплачивать алименты.

Согласно документам, полученным People, звезда "Беверли-Хиллз, 90210" утверждает, что ей до сих пор не предоставили финансовую информацию о финансах его бывшего, пишет Page Six.

Актриса, которая в настоящее время борется с раком четвертой стадии, заявила, что ее муж целенаправленно ждет, пока ее состояние не ухудшится.

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"Просто неправильно, что Курту разрешается продлевать наш развод в надежде, что я умру до того, как он будет обязан платить мне. Между тем, он продолжает жить своей жизнью и уклоняться от своих обязанностей перед своей умирающей женой более 11 лет", — сказала Доэрти.

Кто такая Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".

По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

Адвокат 49-летнего Исвариенко опроверг обвинения, заявив, что он хотел завершить развод в сентябре 2023 года, когда он предложил бывшей жене мировое соглашение, которое она отвергла.

"Курт не ждет, пока Шеннен умрет", — написала Кэтрин Херсема, согласно документам. "Он хочет лучшего для Шеннен и хочет, чтобы они оба смогли оставить это дело позади и двигаться дальше", - добавила она.

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее известная американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как подралась со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт.

Напомним, ранее Доэрти говорила, что сейчас использует обычный формат лечения и пытается сделать все возможное, чтобы оно ей помогало. Однако, когда

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