"Когда у тебя будет такой список званий, тогда будешь писать мое имя": Приходько "пнула" Федишин

Певицы устроили заочную перепалку в Сети.
Украинская исполнительница Анастасия Приходько, раскритиковавшая свою коллегу Ирину Федишин за ее гомофобные высказывания и отреагировала упреки со стороны коллеги.
По словам Приходько, Федишин сначала нужно достичь хоть чего-то, перед тем, как разбрасываться такими заявлениями.
"Федишин, когда у тебя будет такой список званий, тогда будешь писать мое имя", – ответила Приходько на своей странице в Facebook.
Также исполнительница показа внушительный список наград, которые она получала с 2014 года.
Ранее Анастасия Приходько рассказала, что ей не стыдно от того, что она несколько лет назад представляла россию на Евровидении с песней "Мамо".
Об этом певица рассказала журналистам программы "Зірковий шлях".
"Я не могу сказать, что мне как-то было стыдно из-за этого. На тот момент, это была моя жизнь", - заявила певица.
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