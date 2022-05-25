"Когда у тебя будет такой список званий, тогда будешь писать мое имя": Приходько "пнула" Федишин

Приходько "пнула" Федишин / скриншот

Украинская исполнительница Анастасия Приходько, раскритиковавшая свою коллегу Ирину Федишин за ее гомофобные высказывания и отреагировала упреки со стороны коллеги.

По словам Приходько, Федишин сначала нужно достичь хоть чего-то, перед тем, как разбрасываться такими заявлениями.

"Федишин, когда у тебя будет такой список званий, тогда будешь писать мое имя", – ответила Приходько на своей странице в Facebook.

Также исполнительница показа внушительный список наград, которые она получала с 2014 года.

скриншот

​

скриншот

​Ранее Анастасия Приходько рассказала, что ей не стыдно от того, что она несколько лет назад представляла россию на Евровидении с песней "Мамо".

Об этом певица рассказала журналистам программы "Зірковий шлях".

"Я не могу сказать, что мне как-то было стыдно из-за этого. На тот момент, это была моя жизнь", - заявила певица.

Читайте также: