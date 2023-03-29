Клопотенко признался, почему не хочет готовить для президента Зеленского и его семьи

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко готовит для европейских политиков, которые приезжают в Украину. Однако становиться поваром президента Украины Владимира Зеленского и его семьи он бы не хотел.
Об этом кулинар рассказал в интервью для YouTube-канала "Король твого міста". Клопотенко признался: видит своей миссией нечто большее, чем обеспечивать пищей и насыщать одного человека или малую группу людей.
"Нет, конечно. Что это - я буду просто кормить одного человека? Ну да, он президент. Но я могу сделать больше, чем просто кормить президента", - уверенно заявляет кулинар.
Однако Клопотенко уточнил, что с удовольствием взялся бы за другую работу для семьи президента Украины. К примеру, если бы ему позвонила первая леди Елена Зеленская с просьбой составить для нее меню, он бы с радостью принял это предложение.
"Без проблем смог бы это организовать. А так чтобы кормить... У меня другая роль. Мне не нужно становиться поваром президента", - убежден Евгений Клопотенко.
Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.
Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.
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