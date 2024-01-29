"Клетка под солнцем": журналист рассказал, как "Би-2" сидят в тюрьме в Таиланде

Музыкантов российской рок-группы "Би-2", которых задержали после концерта в Таиланде, содержат на жаре в камере под отрытым небом ‒ в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке. Об этом рассказал ведущий российского оппозиционного телеканала "Дождь" Михаил Козырев.
"Условия, в которых они содержатся – совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере – это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары", – отметил журналист.
По словам Козырева, у участников группы отобрали смартфоны, а также не предоставили перевод на русский судебных бумаг. Кроме того, в камеру к музыкантам периодически направляют русскоговорящих "переговорщиков", которые давят на них, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.
Сам Козырев убежден, что ситуацию с "Би-2" напрямую запустили российские власти ‒ это показательная расправа над музыкантами, которые не поддерживают войну, которую русский Владимир Путин развязал против Украины.
К слову, "Би-2" – одна из нескольких российских рок-групп, которые открыто выступили против украино-российской войны. После этого власти признали лидера коллектива Леву Би-2 (он же – Егор Бортник) "иностранным агентом", а музыканты коллектива были вынуждены покинуть страну-агрессор Россию.
Напомним, ранее участников российской рок-группы "Би-2" требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них всё имущество в террористической России.
Напомним, ранее группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.
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