В Таиланде задержали группу Би-2 и могут депортировать в Россию

Лева и Шура Би-2 выступили на Пхукете, после чего к ним нагрянула туристическая полиция.

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Би-2 могут депортировать в Россию / Коллаж Главред, фото Instagram/b2band

Российские пропагандистские СМИ сообщают о том, что в Таиланде задержали рокеров из группы Би-2.

Как сообщает ресурс Стархит, Лева и Шура Би-2 выступили на Пхукете, после чего к ним нагрянула туристическая полиция.

Сообщается, что у российских артистов, которые не поддержали военное вторжение террористической России в Украину, не было разрешения не выступление в стране. Если местные правоохранители докажут факт нарушения закона, то артистов депортируют и внесут в черный список.

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Представители музыкального коллектива пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее участников российской рок-группы "Би-2" требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них всё имущество в террористической России.

Напомним, ранее группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.

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