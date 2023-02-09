Киркоров затягивает поясок: артист не может платить за свой пентхаус в Москве

Адвокат артиста рассказал про схему, которую "выкручивает" Киркоров, чтобы снизить налог на квартиру.

Филипп Киркоров / скриншот

Российский скадальныый певец Филипп Киркоров, который в последнее время стал больше похож на барышню, видимо, не справляется с оплатой налогов.

Так, по информации телеграм-канала "Звездач", адвокат артиста рассказал про схему, которую "выкручивает" Киркоров, чтобы снизить налог на квартиру.

Так, путинист Киркоров пытается разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате в Москве на две отдельные квартиры. Таким образом он пытается уменьшить их стоимость и снизить налог на недвижимость с шести миллионов рублей до двух миллионов.

Сообщается также, что у певца состоялась первая беседа в суде, где он предоставил свою экспертизу.

"Мы принесли свою экспертизу. Суд должен решить, примет ли он наше заключение или будет назначать свою экспертизу. Если суд примет наше заключение, то все закончится. А если суд назначит свою экспертизу, это еще продлится", - заявил его адвокат.

Напомним, ранее Филипп Киркоров, которого буквально недавно застукали в Таиланде, бегущего за мужчиной в сторону номеров, рассмешил общественность новым образом.

Мало того, что у певца "обновился" свисток, ой лицо, он еще и обзавелся белыми курчавыми локонами.

Даже российские телеграмм-каналы не перестают троллить скандального певца, то и дело "полоская" отчаянные попытки Киркорова выглядеть и петь лучше.

Напомним, ранее Филиппа Киркорова, который так же, как и многие другие российские звезды выступает за войну и уничтожение украинского народа, неожиданно застукали на отдыхе в Таиланде.

Однако на видео, снятыми очевидцами, Киркоров оказался не один. В частности, в сюжете видно, как бодро шагающий, полулысый Киркоров, догоняет другого мужчину. Тот зазывающе оглядывается и пара стремительно удаляется в сторону, где расположены номера.

Напомним, ранее 55-летний российский певец Филипп Киркоров, который оказался активным поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, снова попал под шквал критики.

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