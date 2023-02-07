Удалились в покои: в Таиланде застукали Киркорова с мужчиной

Он резво стал догонять другого мужчину, который оглядывался и стремительно удалялся в сторону номеров.

Киркоров / соцсети

Скандального российского певца Филиппа Киркорова, который так же, как и многие другие российские звезды выступает за войну и уничтожение украинского народа, неожиданно застукали на отдыхе в Таиланде.

Однако на видео, снятыми очевидцами, Киркоров оказался не один. В частности, в сюжете видно, как бодро шагающий, полулысый Киркоров, догоняет другого мужчину. Тот зазывающе оглядывается и пара стремительно удаляется в сторону, где расположены номера.

Отметим, что уже давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации матерщинника Киркорова. Сам он не раз заявлял, что с кем хочет, с тем и спит.

Напомним, ранее 55-летний российский певец Филипп Киркоров, который оказался активным поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, снова попал под шквал критики.

Киркоров уехал из России и отправился в США. Очередной кадр вывел из себя подписчиков певца.

Артист приехал в город Санта-Барбара и решил похвастаться обновками. Он примерил одежду люксового бренда в цветах итальянского флага.