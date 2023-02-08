Как принцесса: новый образ Киркорова рассмешил сходством с Пугачевой

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров, которого буквально недавно застукали в Таиланде, бегущего за мужчиной в сторону номеров, рассмешил общественность новым образом.
Мало того, что у певца "обновился" свисток, ой лицо, он еще и обзавелся белыми курчавыми локонами.
Даже российские телеграмм-каналы не перестают троллить скандального певца, то и дело "полоская" отчаянные попытки Киркорова выглядеть и петь лучше.
"Как принцесса. Теперь, когда на эстраде нет Аллы Пугачевой, Филипп отдувается и за себя, и за нее", - написал канал "Не Малахов".
Напомним, ранее Филиппа Киркорова, который так же, как и многие другие российские звезды выступает за войну и уничтожение украинского народа, неожиданно застукали на отдыхе в Таиланде.
Однако на видео, снятыми очевидцами, Киркоров оказался не один. В частности, в сюжете видно, как бодро шагающий, полулысый Киркоров, догоняет другого мужчину. Тот зазывающе оглядывается и пара стремительно удаляется в сторону, где расположены номера.
Напомним, ранее 55-летний российский певец Филипп Киркоров, который оказался активным поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, снова попал под шквал критики.
Киркоров уехал из России и отправился в США. Очередной кадр вывел из себя подписчиков певца.
Артист приехал в город Санта-Барбара и решил похвастаться обновками. Он примерил одежду люксового бренда в цветах итальянского флага.
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