Киркоров снова вывел свою недовольную дочь в свет

Скандально известный поп-певец и матерый путинист Филипп Киркоров снова вывел в свет свою вечно недовольную дочь Аллу Викторию.
По информации пропагандистского издания Kp.ru, Киркоров появился с дочерью в ее день рождения на премьере очередного российского новогоднего кино.
Его дочь там должна была сыграть даже какую-то роль, но настроения ей это не добавило. На презентации киноленты она стояло со своим привычным недовольным лицом.
"Небольшую роль дочери Киркорова планировалось отдать его реальной дочери Алле-Виктории, но, по признанию поп-короля, он не смог уговорить девочку сыграть в кино, так как она не хочет становиться актрисой", - написало издание.
Напомним, ранее девочка уже попадала в скандал, когда отвратительно среагировала на подарок брата на свой день рождения. На всех фото девочка выглядит недовольной, злой и неприветливой.
Ранее также девочка выглядела злой на дне рождения своего брата Мартина Киркорова. Она стояла с угрюмым лицом и всем своим видом показывала недовольство.
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