"На собаках дольше заживает": врач Киркорова ошалел от операции, все закончилось "сюрпризом"

Врач Киркорова отметил, что такой результат возможен благодаря хорошему здоровью, отличной генетике и сильной воле пациента.

Филипп Киркоров после пластики / соцсети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и диктатора Путина, вновь сделал себе операцию. Хирург артиста Тимур Хайдаров рассказал, что Киркоров поразил медиков своим феноменально быстрым заживлением ран после пластической операции.

По словам медика, раны "склеились" уже на четвертый день, в то время как обычно на это требуется 7-10 дней. Медик отметил, что такое заживление — редкость в медицине.

"На собаках дольше заживает на самом деле. Филипп показал невероятные результаты. Физиологически рана заживает за 7-10 дней. У него "склеивание" происходит на третий-четвертый день. Это действительно феноменально", — резюмировал Тимур, пишут росСМИ.

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Хайдаров отметил, что такой результат возможен благодаря хорошему здоровью, отличной генетике и сильной воле пациента.

Теперь Киркоров постоянно находится под наблюдением врачей и проходит специальные процедуры для восстановления.

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

Кроме того, ранее бывшая возлюбленная одиозного певца российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.

Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

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