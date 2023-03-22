Филю снова перешили: как выглядит Киркоров после новой операции

Момент едва ли ковыляющего Киркорова попал на видео.

Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Российский скандальный певец, главный павлин российской эстрады, поддерживающий войну России против Украины Филипп Киркоров, снова лег на хирургический стол.

Как сообщил российский телеграмм-канал "Не Малахов", Киркоров уже третий день находится в больнице и этот день проходит для него наиболее тяжело. "Критический день. Но что делать? Искусство требует жертв", - сказал он, считая себя частью искусства.

Известно, что за последние несколько месяцев, Киркоров буквально перекроил себя, натянув все и везде, где это было возможно. Похоже, что теперь Киркорову сделали подтяжку груди, так как под одеждой виднеется тесный поддерживающий корсет.

видео дня

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

Кроме того, ранее бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.

Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

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