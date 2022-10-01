Киркоров скорбит: у певца большое горе

Филипп Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который ранее выступал в поддержку войны в Украине, поделился горестной вестью.

Артист потерял давнего друга- режиссера Франко Драгоне. Бельгийско-итальянский постановщик был создателем шоу Киркорова "Я".

О трагедии Киркоров сообщил в соцсетях. Киркоров благодарит судьбу за то, что та свела его с Франко Драгоне. Артист тяжело переживает утрату. Смерть приятеля добила нервную систему звезды.

"Гений, до знакомства с которым, Я, Филипп Киркоров, был совсем другим, в сотрудничестве, с которым, не буду льстить себе, а отдам должное Маэстро, приблизился к сценическому абсолюту, а после которого… останусь тем, чьи шоу, чьи песни, чьи мысли будут всегда… мыслями a la Dragone"… Вечных тебе аплодисментов, гений! Вечных тебе аплодисментов, друг!", - написал вокалист.

Напомним, ранее путинскому певцу Филиппу Киркорову испортили отдых в США. Совсем недавно Киркоров спешно покинул Россию и отправился в Лас-Вегас.

Там в одном из ресторанов ему напомнили, что диктатор Владимир Путин и его вояки продолжают террор в Украине и убивать мирных граждан.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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