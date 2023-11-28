Российский певец Филипп Киркоров, который в захватнической войне России против Украины, поддержал свою террористическую родину, в очередной раз появился на публике якобы со своей пассией.
По информации 5 пропагандистского канала, Киркоров, возможно, рассекретил свою новую пассию.
На одном из мероприятий, певца сопровождала основатель и генеральный директор продюсерского центра Татьяна Тур. Она не отходила от Киркорова ни на шаг.
"Моя муза", — прокомментировал певец.
Тур похвасталась, что она вместе с артистом у него дома будет отмечать Новый год. На вопрос, в какой роли будет певец на предстоящем празднике, если Тур будет Снегурочкой, она сказала, что Киркоров будет в роли любимого мужчины.
"Вот бриллиант, все остальное — цацки", — прокомментировал Киркоров.
Это уже не первый выход пары. Киркоров давно говорил о том, что нашел вторую половину. И хотя российские СМИ пытаются определить возлюбленную Киркорова среди женщин, Киркоров путешествует вместе с эскортником из Донецка.
Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.
Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.
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