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Кейт продолжает химию: когда принцесса появится на публике

Алена Кюпели
18 июля 2024, 21:15
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Кейт Миддлтон в скором времени возможно появится на публике.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Согласно королевским источникам, принц Уильям и принцесса Кейт планируют провести большую часть лета "незаметно" в своем убежище в Норфолке, поскольку принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи закончили школу, а Кейт продолжает курс профилактической химиотерапии.

По данным Vanity Fair, хотя Кенсингтонский дворец не раскрыл подробностей о планах семьи на лето, королевский источник подтвердил, что семья Уэльсов сейчас находится "на летних каникулах".

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Источники, близкие к семье, говорят, что, хотя они не будут путешествовать за границу этим летом, пока Кейт проходит лечение, они очень рады посетить короля Чарльза и королеву Камиллу в Шотландии в следующем месяце.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Отметим, что принцесса Уэльская привела в восторг толпу на центральном дворе, когда она прибыла в королевскую ложу вместе с принцессой Шарлоттой. Девятилетняя девочка сопровождала свою мать и сестру Кейт Пиппу Миддлтон в этот особенный день и с гордостью наблюдала, как ее мать получала овации.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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