Кейт Мосс стала выглядеть, как бездомная наркоманка

Супермодель Кейт Мосс выглядела неузнаваемой, когда в среду ее заметили курящей возле ресторана Cecconi's в Лондоне.
По информации Page Six, 49-летнюю женщину сфотографировали с ее братом Ником и отцом Питером во время прогулки. На ней была розово-черная блузка в горошек, черные брюки и сандалии.
Королеву подиума также видели обнимающей неопознанную женщину возле шикарного ресторана.
Младшая сестра Мосс, Лотти, похоже, не присоединилась к ней за трапезой.
Посмотреть, как ужасно выглядит Кейт Мосс можно тут
49-летняя Мосс отказалась от макияжа, демонстрируя свой естественный цвет лица. Мосс держала в руках сигарету, периодически поднося сигарету ко рту.
Это произошло всего через несколько недель после того, как ее сфотографировали, попыхивая вейпом во время прогулки по Лондону со своей 20-летней дочерью Лилой.
Отметим, что британская икона была известна своей любовью к наркотикам, и в разгар ее вечеринок в 90-х друзья прозвали ее "Танк".
Напомним, ранее британская модель дала интервью британскому глянцу Vogue.
Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.
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