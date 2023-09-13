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Кейт Мосс стала выглядеть, как бездомная наркоманка

Алена Кюпели
13 сентября 2023, 20:48 обновлено 13 сентября, 20:59
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Британская супер модель превращается в старуху, которая еще и ужасно выглядит.
Кейт Мосс
Кейт Мосс поразила ужасным внешним видом/ instagram.com/katemossagency

Супермодель Кейт Мосс выглядела неузнаваемой, когда в среду ее заметили курящей возле ресторана Cecconi's в Лондоне.

По информации Page Six, 49-летнюю женщину сфотографировали с ее братом Ником и отцом Питером во время прогулки. На ней была розово-черная блузка в горошек, черные брюки и сандалии.

Королеву подиума также видели обнимающей неопознанную женщину возле шикарного ресторана.

видео дня

Младшая сестра Мосс, Лотти, похоже, не присоединилась к ней за трапезой.

Посмотреть, как ужасно выглядит Кейт Мосс можно тут

49-летняя Мосс отказалась от макияжа, демонстрируя свой естественный цвет лица. Мосс держала в руках сигарету, периодически поднося сигарету ко рту.

Это произошло всего через несколько недель после того, как ее сфотографировали, попыхивая вейпом во время прогулки по Лондону со своей 20-летней дочерью Лилой.

Отметим, что британская икона была известна своей любовью к наркотикам, и в разгар ее вечеринок в 90-х друзья прозвали ее "Танк".

Напомним, ранее британская модель дала интервью британскому глянцу Vogue.

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

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Кейт Мосс новости шоу бизнеса
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