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Кейт Мосс с дочерью похвастались шикарными фигурами на пляже

Алена Кюпели
6 августа 2024, 21:04
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Супермодель и ее дочь с удовольствием проводят летние каникулы.
Лила Мосс с мамой отдыхает на пляже
Лила Мосс с мамой отдыхает на пляже / Коллаж Главред, фото Instagram/ lilamoss

Этот дуэт матери и дочери выглядит на подиуме так же хорошо, как и за его пределами.

Как пишет Page Six, Кейт Мосс провела пляжный день с дочерью Лилой в субботу, когда их заметили купающимися в Средиземном море во время отпуска на Ибице, Испания.

Легендарная 50-летняя супермодель загорала в черном комбинезоне Gottex в стиле бандо с вырезом в форме сердца и присборенной передней частью, время от времени надевая юбку во время прогулки по берегу.

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Естественно, она дополнила образ аксессуарами. Она надела черные солнцезащитные очки "кошачий глаз" и кучу украшений, в том числе золотые браслеты и украшенное драгоценными камнями ожерелье — неудивительно, как ранее говорила основательница Cosmoss: "Когда я на Ибице, мне нравится носить бриллианты на пляже.

Фото Кейт Мосс с дочкой в купальнике можно посмотреть тут

"Я знаю, это звучит довольно декадентски, но именно поэтому я люблю украшения — они доставляют мне удовольствие, они определенно приносят мне радость".

Кто такая Кейт Мосс

Кейт Мосс - британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.

По данным Википедии, она получила пристальное внимание СМИ за свой праздный образ жизни. Обвинения в употреблении наркотиков, начавшиеся в конце 2005 года, повлекли за собой отказ многих дизайнеров работать с ней[5]. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова стала работать моделью.

Тем временем Лила была одета в классическое коричневое бикини, и к ней присоединился бойфренд Йони Хельбиц.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее британская модель дала интервью британскому глянцу Vogue.

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

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Кейт Мосс
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