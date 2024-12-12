Кейт Мосс отшила графа, который младше нее на 13 лет - что произошло

Теперь Мосс - холостячка, готовая к большим приключениям.

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Кейт Мосс новости - Кейт Мосс рассталась с графом Николаем фон Бисмарком / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Мосс была в отношениях с аристократом почти 10 лет

Сейчас пара пришла к выводу, что их взгляды на жизнь ведут их по разным дорожкам

Британская модель Кейт Мосс и граф Николай фон Бисмарк расстались после 9 лет отношений. 50-летняя манекенщица уже съехала с лондонской квартиры, которую делила с 37-летним аристократом.

Об этом изданию The Sun сообщил источник из близкого окружения Мосс. Разрыв между ней и фон Бисмарком якобы уже давно назревал, так что Кейт решила не затягивать болезненное прощание.

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"Кейт и Николай сходились и расходились несколько месяцев, и в конце концов Кейт почувствовала, что пришло время двигаться дальше и разорвать отношения", - говорит инсайдер.

Причиной расставания пары называют разные приоритеты: аристократ желает наслаждаться уединенной трезвостью, а модель вдохновенно посещает вечеринки и живет ради веселья. Также информатор отмечает, что разрыв прошел мирно, и это не будет мешать социальной жизни эксов, которые вращаются в одних светских кругах.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк познакомились после того, как модель ушла от музыканта Джейми Хинса в 2015 году. Аристократу же по неподтвержденным слухам приписывали роман с принцессой Беатрис до ее брака с итальянцем Эдоардо Мапелли-Моцци.

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Кто такая Кейт Мосс Кейт Мосс - британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. По данным Википедии, она получила пристальное внимание СМИ за свой праздный образ жизни. Обвинения в употреблении наркотиков, начавшиеся в конце 2005 года, повлекли за собой отказ многих дизайнеров работать с ней. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова вернулась в профессию.

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