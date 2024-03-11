Кейт Миддлтон сделала публичное заявление на фоне скандала с ее портретом

Принцессе Уэльской пришлось принести свои извинения за эксперименты с ретушью.

https://stars.glavred.info/keyt-middlton-sdelala-publichnoe-zayavlenie-na-fone-skandala-s-ee-portretom-10549091.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон извинилась за семейный портрет с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Кэтрин Уэльская не появлялась на публике со средины января из-за операции. Ее поклонники были рады узнать, что с ней все в порядке, когда в официальном блоге Уэльских появился фотопортрет Кейт Миддлтон с детьми, приуроченный ко Дню матери.

Впрочем, радость эта была недолгой. Очень скоро снимок раскритиковали за чрезмерную ретушь, которая породила новую волну слухов про состояние здоровья принцессы.

Чтобы пресечь скандал на корню принцесса Кэтрин выступила с заявлением. Вину за испорченный фотопортрет она взяла на себя - хоть кадр и был сделан ее супругом, принцем Уильямом, она все же приложила свою руку к ретуши, которая так смутила окружающих.

видео дня

"Как и многие начинающие фотографы, я врем от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести извинения за все те неудобства, которые принесло семейное фото, которым мы поделились вчера. Я надеюсь, у всех, кто празднует, был чудесный День матери. К", - написала Кейт Миддлтон в Instagram.

Кейт Миддлтон извинилась за семейный портрет с детьми / instagram.com/princeandprincessofwales

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Ранее принц Уильям, супруг принцессы Уэльской, экстренно отказался от важного мероприятия, где должен был присутствовать, как старший член британской королевской семьи. Его отлучку связывают с состоянием здоровья Миддлтон.

Также стало известно, почему Кейт Миддлтон не выходит на публику после операции, и как сильно хирургическое вмешательство повлияло на семью Уэльских в целом.

Другие новости про Кейт Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.