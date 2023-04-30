Кейт Миддлтон эмоционально высказалась про принцессу Диану и ее кольцо

Кэтрин Уэльская удивила поклонников внезапной откровенностью про покойную мать своего мужа.

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Кэтрин Уэльская рассказала, что думает про принцессу Диану / instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Кэтрин, принцесса Уэльская, всегда была очень сдержанной в высказываниях про свою свекровь, покойную леди Диану. Недавно принцесса едва ли не первый раз обсудила Королеву людских сердец во время своего визит в Южный Уэльс.

Так, общаясь с народом, Кейт Миддлтон спросили про ее обручальное кольцо, которое, как известно, ранее принадлежало матери ее мужа. Тогда принцесса сообщила, что при помолвке украшение село, как влитое - размер ее пальца совпал с размером леди Ди. "Оно (обручальное кольцо - прим. редактора) очень особенное. Для меня большая честь носить его", - цитирует Миддлтон издание New York Post.

"К сожалению, я никогда не встречала ее", - продолжила она, вспоминая принцессу Диану. Когда леди Ди разбилась в трагической аварии, принцессе Кэтрин было 15 лет.

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Впрочем, нынешняя принцесса Уэльская (Диана также носила этот титул, пока была замужем за Чарльзом III - прим. редактора) выразила твердое убеждение, что из Дианы Спенсер получилась бы "великолепная бабушка", и что сама Кэтрин, несмотря на то, что не была знакома с ней лично, "скучает по ней каждый день".

Смотрите репортаж о том, почему принцесса Диана даже спустя 25 лет после смерти остается Королевой людских сердец:

Ранее принцесса Кэтрин в качества подарка получила от короля Чарльза III новый титул, который раньше носил его старший сын. Также аналогичный подарок заработала и королева-консорт Камилла.

Также стало известно, за что Кейт Миддлтон заслужила репутацию гордячки - близкое окружение принцессы утверждает, что ее "королевские замашки" давно вызывают изумление.

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